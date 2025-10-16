Un livre déjanté qui vous fera aimer les mathématiques. Des cigales qui patientent dix-sept ans avant de chanter, un album Panini qui tourne à la torture statistique et des pianos qui sonnent faux à cause d'un Belge. Voilà quelques-unes des énigmes que les mathématiques éclairent à leur manière. Des os préhistoriques aux algorithmes de Google, des pyramides égyptiennes aux paradoxes modernes, préparez-vous à un voyage jubilatoire à travers 42 aventures étonnantes où les mathématiques se faufilent dans la grande aventure de la vie ! Ici, pas besoin d'aimer les chiffres pour vibrer. Tour à tour, les maths deviennent conteuses, joueuses et même impertinentes. Elles se glissent partout : dans l'histoire et la langue, dans les jeux et les inventions, jusque dans nos assiettes ! Ce livre n'est pas un cours, mais une invitation à regarder autrement le monde qui nous entoure.