Essais

Sociologie de la justice

Laurent Willemez

Si la justice est une institution très présente dans le débat public et parfois dans la vie privée des Français, elle reste pourtant mal connue et est l'objet de nombreux préjugés. On évoque ainsi souvent une " crise " de l'institution judiciaire française et la nécessité de la réformer. Au-delà de ces discours, les recherches en sciences sociales et en particulier en sociologie sont aujourd'hui nombreuses. En en proposant une synthèse, cet ouvrage brosse le portrait de l'institution judiciaire française aujourd'hui. Il analyse l'ensemble des juridictions et des divisions au sein de la justice. Il présente les principales professions judiciaires (magistrats, avocats, personnels de greffe). Il étudie la production des jugements et leur aspect inégalitaire en fonction des caractéristiques sociales des justiciables. Il s'interroge enfin sur les enjeux politiques de la justice, avant de mettre l'accent sur les transformations récentes de celle-ci.

Par Laurent Willemez
La Découverte

|

Auteur

Laurent Willemez

Editeur

La Découverte

Genre

Sociologie

Sociologie de la justice

Laurent Willemez

Paru le 06/11/2025

128 pages

La Découverte

11,00 €

9782348086878
