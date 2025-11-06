Relire le destin d'Edgar Allan Poe (1809-1849), c'est explorer l'envers du décor américain : où d'autres ont célébré les triomphes de l'individualisme et du capitalisme, Poe a fouillé dans les labyrinthes fantasmatiques de la déchéance, de la folie et de la peur, ne cessant de remettre en question la stabilité des identités. Son oeuvre constitue une critique radicale du matérialisme et une réhabilitation de l'imaginaire par opposition au pragmatisme de la réussite. Les ambivalences de son succès posthume ont en partie masqué les ambitions littéraires profondes de Poe, amoureux tragique, enfant blessé et poète mystique aussi bien que critique féroce de son temps. Cet essai expose les contradictions de sa réception et de sa postérité, offrant ainsi un regard renouvelé sur le maître du fantastique et ses zones d'ombre. Avec humour et finesse, il offre surtout une réflexion stimulante et singulière sur ce que signifie la construction d'un mythe.