Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Edgar Poe

Alain Kewes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Relire le destin d'Edgar Allan Poe (1809-1849), c'est explorer l'envers du décor américain : où d'autres ont célébré les triomphes de l'individualisme et du capitalisme, Poe a fouillé dans les labyrinthes fantasmatiques de la déchéance, de la folie et de la peur, ne cessant de remettre en question la stabilité des identités. Son oeuvre constitue une critique radicale du matérialisme et une réhabilitation de l'imaginaire par opposition au pragmatisme de la réussite. Les ambivalences de son succès posthume ont en partie masqué les ambitions littéraires profondes de Poe, amoureux tragique, enfant blessé et poète mystique aussi bien que critique féroce de son temps. Cet essai expose les contradictions de sa réception et de sa postérité, offrant ainsi un regard renouvelé sur le maître du fantastique et ses zones d'ombre. Avec humour et finesse, il offre surtout une réflexion stimulante et singulière sur ce que signifie la construction d'un mythe.

Par Alain Kewes
Chez Michalon

|

Auteur

Alain Kewes

Editeur

Michalon

Genre

Biographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Edgar Poe par Alain Kewes

Commenter ce livre

 

Edgar Poe

Alain Kewes

Paru le 06/11/2025

128 pages

Michalon

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782347004019
9782347004019
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.