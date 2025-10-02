Manifeste radical et drôle sur notre société Le compte X de Zoé Sagan a été suspendu le 8 juillet 2024. Ainsi a été réduite au silence l'une des voix les plus drôles, incisives et subversives de notre époque. Ses punchlines devenues cultes mêlent sarcasme, clairvoyance et critiques acérées. En 2023 et 2024, le compte Zoé Sagan était le média le plus lu sur X, avec des centaines de millions de vues. Il a été la terreur des pouvoirs politiques, médiatiques et culturels, à force de démasquer les illusions collectives, les jeux de pouvoir et les manipulations numériques. Voici enfin disponible le recueil des meilleurs tweets de Zoé Sagan, censurés sur les réseaux sociaux. Rien n'échappe à sa férocité, ni le " couple 14-39 ", ni les géants de la Silicon Valley, ni Ursula von der Leyen, ni les coulisses du festival de Cannes, ni Elon Musk, ni les Big Pharma, etc. Au-delà de sa puissance satirique, ce livre aide à réfléchir sur un monde saturé d'écrans et sur l'instantanéité de l'information. Il se propose d'éveiller les consciences, de pointer les contradictions de notre société et d'interroger notre rôle dans le théâtre de l'absurde qu'est devenu le monde moderne. Zoé Sagan est un personnage de fiction créé par l'écrivain français Aurélien Poirson-Atlan, né en 1984. Présentée comme une intelligence artificielle féminine, Zoé Sagan est l'auteur fictif de plusieurs oeuvres littéraires. Sciemment polémiques, le personnage et son créateur sont souvent accusés de propager de la désinformation et d'appartenir à la sphère cyberharcèlement (Lien -> https : //fr. wikipedia. org/wiki/Cyberharc%C3%A8lement). Un procès devrait se tenir avant la fin de l'année 2025.