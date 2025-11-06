Inscription
#Essais

Le management international à l’épreuve des transitions environnementales, sociales et digitales

Johannes Schaaper, Franck Duquesnois, Emmanuelle Sauvage

Quelle est la responsabilité des firmes internationalisées face au réchauffement climatique et aux inégalités sociales ? Quelles sont les conséquences économiques et sociales de la digitalisation de la société, l'un des facteurs fondamentaux de l'accélération de la globalisation du commerce ? Avec la globalisation, l'interdépendance des pays est renforcée. Mais les crises récentes (Covid-19, guerre en Ukraine, conflit économique avec les Etats-Unis ou la Chine) soulèvent des interrogations sur la souveraineté des pays, que ce soit en termes énergétiques, alimentaires, numériques ou technologiques, avec des conséquences sur le champ du management international. Logistique, apporvisionnement, arbitrage entre souveraineté et développement durable sont quelques-uns des enjeux abordés dans ce livre.

Par Johannes Schaaper, Franck Duquesnois, Emmanuelle Sauvage
Chez Vuibert

|

Auteur

Johannes Schaaper, Franck Duquesnois, Emmanuelle Sauvage

Editeur

Vuibert

Genre

Management international

Le management international à l’épreuve des transitions environnementales, sociales et digitales

Johannes Schaaper, Franck Duquesnois, Emmanuelle Sauvage

Paru le 14/11/2025

288 pages

Vuibert

29,00 €

9782311415179
