101 sites à découvrir sur les chemins de Compostelle

Ulysse Collectif, Collectif Ulysse

ActuaLitté
101 expériences sur les chemins de Compostelle recense trésors du patrimoine, sites naturels et moments porteurs de sens que découvrent les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce magnifique album recense les trésors du patrimoine, les sites offrant un lien privilégié avec la nature et les lieux et moments porteurs de sens que découvrent les marcheurs engagés dans un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Abondamment illustré, 101 expériences sur les chemins de Compostelle révèle les spécificités de chacune des expériences retenues et fournit de précieux conseils pour les vivre pleinement, avec des indications sur les attraits, lieux historiques et événements à ne pas manquer et des témoignages de pèlerins sur leurs rencontres inspirantes et leurs souvenirs marquants. Découvrir les paysages saisissants de l'Andalousie, des Landes, de la Galice, des Pyrénées, de l'Aubrac et de la Sierra Nevada ; randonner sur la Ruta de los Hospitales, au fil du canal du Midi et le long des falaises et plages du Pays basque espagnol ; s'émerveiller devant les cathédrales de Burgos, d'Oviedo et de León, les arènes d'Arles, le château de Ponferrada, la tour d'Hercule et la grotte d'Altamira ; se poser dans des villes et villages de charme comme Saint-Jean-Pied-de-Port, La Romieu, Conques, Carcassonne, Pampelune, O Cebreiro, Padrón et Séville ; entamer son pèlerinage à Paris, au Puy-en-Velay ou au Mont-Saint-Michel et célébrer son arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Muxía ; se transformer chaque jour en nomade et plonger dans une variété de cultures. C'est tout cela, et bien plus encore, que vous propose cet album magnifique.

Par Ulysse Collectif, Collectif Ulysse
Chez Ulysse

|

Auteur

Ulysse Collectif, Collectif Ulysse

Editeur

Ulysse

Genre

Saint-Jacques-de-Compostelle

101 sites à découvrir sur les chemins de Compostelle

Ulysse Collectif, Collectif Ulysse

Paru le 16/10/2025

208 pages

Ulysse

28,99 €

9782765861645
