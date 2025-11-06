Inscription
#Beaux livres

Quilt moderne

Alix Marnat, Charlotte Reynaud

15 créations en patchwork avec plans de coupe et gabarits ! Dans cet ouvrage, Charlie Pompon vous propose 15 modèles inédits de quilt moderne aux couleurs vives et aux motifs géométriques résolument tendance. Accessoires de mode, de décoration et vêtements simples et intemporels sont à réaliser en patchworks cousus à la machine, molletonnés et quiltés. En début d'ouvrage, pénétrez dans l'univers du quilt moderne. Venu des Etats-Unis, cette technique révolutionne le patchwork traditionnel. Plus de couture à la main, tout se fait à la machine à coudre ! Les tissus utilisés sont des cotonnades unies, aux couleurs vives. Les motifs se composent de formes géométriques qui s'assemblent entre-elles pour créer des dessins esthétiques et graphiques. Une fois le patchwork réalisé, il est ensuite doublé d'un molleton et quilté. Le quiltage consiste à surpiquer votre ouvrage avec des points fantaisies à la machine à coudre pour fixer le molleton à votre patchwork, lui donnant un effet douillet et rembourré. Ce livre regroupe 15 modèles de patchworks. La réalisation de chaque création est expliquée par à pas avec les étapes de patchwork illustrées par l'auteur puis les étapes coutures photographiées pour une meilleure compréhension. Pour chaque patchwork, vous disposez d'un plan de coupe pour tous les tissus à assembler ainsi que de gabarits à taille réelle sur une planche patron. Cabas, sac banane, cache pot, poche de sweat ou appliqué sur une veste, gilet sans manche, trousse, pochette pour tablette numérique, sac à ouvrage, mais aussi broches et barrettes... sans oublier les incontournables plaid et housse de coussin... Ce livre revisite les " classiques " du patchwork pour en faire des accessoires tendance et pratiques ! Les ouvrages proposés s'adressent à divers niveaux de couturière du plus simple pour débuter au plus perfectionner pour couturière plus chevronnée, sans oublier de petites idées pour utiliser vos chutes de tissus !

Par Alix Marnat, Charlotte Reynaud
Chez Le Temps Apprivoisé (LTA)

|

Auteur

Alix Marnat, Charlotte Reynaud

Editeur

Le Temps Apprivoisé (LTA)

Genre

Couture, tricot

Quilt moderne

Charlotte Reynaud

Paru le 06/11/2025

160 pages

Le Temps Apprivoisé (LTA)

24,90 €

9782299005119
