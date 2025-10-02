Inscription
Inspecteur des douanes, inspecteur des finances publiques catégorie A

Julie Guillermou

Une révision intensive de la culture administrative et juridique pour vos concours de catégorie A 2025-2026. Ce livre permet de s'entraîner à l'épreuve de QCM tout en révisant certains domaines des concours externes d'inspecteur des douanes et d'inspecteur des finances publiques. Vous trouverez dans ce livre : - une présentation des concours et des épreuves ; - une méthode et des conseils stratégiques ; - 840 questions à choix multiples en culture administrative et juridique, finances publiques, institutions européennes et culture numérique ; - des corrigés précis.

Genre

Concours administratifs

Inspecteur des douanes, inspecteur des finances publiques catégorie A

Paru le 02/10/2025

176 pages

14,90 €

9782311221695
