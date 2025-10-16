Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Aime, invente, admire

Alexis-Vincent Gomes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment initier un processus de révélations intimes, de quête des profondeurs de soi, et comment dévoiler les mécanismes d'une construction existentielle en s'immergeant dans le dialogue entre les âmes ? C'est l'interrogation à laquelle je me suis confronté, offrant à chaque lectrice et lecteur cet ouvrage empreint d'une dimension " thérapeutique ". Point de volonté moralisatrice dans ma plume, tant de telles oeuvres abondent déjà, et certaines brillent de leur excellence. Il m'est apparu plus opportun d'explorer les voies par lesquelles chaque individu pourrait accéder à l'essence de la vie pour agir au quotidien, animé d'un amour indéfectible et d'une espérance inextinguible. Chacun peut aisément puiser dans ces pages les sources de l'espoir, la sérénité nécessaire pour avancer et se construire moralement et socialement. Cet ouvrage se veut une ode à une vie épanouie, malgré les adversités.

Par Alexis-Vincent Gomes
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Alexis-Vincent Gomes

Editeur

Michel Lafon

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aime, invente, admire par Alexis-Vincent Gomes

Commenter ce livre

 

Aime, invente, admire

Alexis-Vincent Gomes

Paru le 23/10/2025

Michel Lafon

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749964263
9782749964263
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.