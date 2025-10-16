Aime, invente, admire

Comment initier un processus de révélations intimes, de quête des profondeurs de soi, et comment dévoiler les mécanismes d'une construction existentielle en s'immergeant dans le dialogue entre les âmes ? C'est l'interrogation à laquelle je me suis confronté, offrant à chaque lectrice et lecteur cet ouvrage empreint d'une dimension " thérapeutique ". Point de volonté moralisatrice dans ma plume, tant de telles oeuvres abondent déjà, et certaines brillent de leur excellence. Il m'est apparu plus opportun d'explorer les voies par lesquelles chaque individu pourrait accéder à l'essence de la vie pour agir au quotidien, animé d'un amour indéfectible et d'une espérance inextinguible. Chacun peut aisément puiser dans ces pages les sources de l'espoir, la sérénité nécessaire pour avancer et se construire moralement et socialement. Cet ouvrage se veut une ode à une vie épanouie, malgré les adversités.