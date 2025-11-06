Inscription
#Imaginaire

Les Moulins de Pandore

Michel Bussi

ActuaLitté
La suite tant attendue de la série événement de Michel Bussi ! ILS SONT PRETS A TOUT POUR SAUVER L'HUMANITE. LE GRAND FINAL DE LA SAGA JEUNESSE DE MICHEL BUSSI ! Ogénor a réussi à étendre son emprise bien au-delà des frontières de Paris. Il règne désormais d'une main de fer sur un peuple divisé en castes. Et malheur à ceux qui osent désobéir aux lois ! Tels Bill et Chrysanthe, qui sont traqués sans relâche dans tout l'empire, pour avoir enlevé au dictateur ce qui lui était le plus précieux. Quant à Alixe, Zyzo et les autres, ils sont considérés comme des hors-la-loi dangereux et recherchés eux aussi. Car, en découvrant l'origine du nuage toxique qui a autrefois tué tous les adultes, les rebelles pourraient avoir révélé les desseins bien plus sombres du tyran. Une course contre la montre s'engage alors entre ceux qui se battent pour la liberté et le terrible engrenage mis en branle par Ogénor. Mais arriverontils à temps pour sauver ce qui reste de l'humanité ?

Chez Pocket

|

Auteur

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

Paru le 06/11/2025

672 pages

9,50 €

ActuaLitté
9782266351997
© Notice établie par ORB
