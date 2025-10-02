Par la double championne du monde de trail ! Infirmière, mère de famille, sportive occasionnelle : rien ne prédestinait Nathalie Mauclair à devenir double championne du monde de trail, victorieuse de l'UTMB et de la Diagonale des Fous. Et pourtant... Ce livre est un guide concret pour tous ceux qui veulent progresser en course à pied, quel que soit leur niveau. Nathalie Mauclair y partage avec générosité les méthodes, les outils et les accompagnements qui l'ont aidée à franchir les étapes vers le plus haut niveau. Que vous couriez en ville, sur piste ou en montagne, que vous visiez 10 km ou un trail, vous trouverez ici les clés pour bien débuter, progresser rapidement ou performer : - préparation physique (entraînements croisés, renforcement, étirements...) ; - préparation mentale (objectifs, motivation, visualisation, routines...) ; - récupération (sommeil, yoga, sophrologie, cohérence cardiaque...) ; - hygiène de vie (alimentation, hydratation, équilibre perso/pro...). Conçu comme un livre pratique, il propose plusieurs programmes d'entraînements variés : mobilité articulaire, reprise d'activité sur 6 semaines, étirements dynamiques, travail en côtes ou en pyramide, fractionnés... , des recettes sportives : menus de veille de course, barres de céréales faites maison, boissons énergisantes... ainsi que des retours d'experts inspirants : coach à l'INSEP, diététicien, médecin du sport... Le livre idéal pour vous lancer, progresser et atteindre vos objectifs !