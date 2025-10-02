Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Courir !

Alix Lefief-Delcourt, Nathalie Mauclair

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Par la double championne du monde de trail ! Infirmière, mère de famille, sportive occasionnelle : rien ne prédestinait Nathalie Mauclair à devenir double championne du monde de trail, victorieuse de l'UTMB et de la Diagonale des Fous. Et pourtant... Ce livre est un guide concret pour tous ceux qui veulent progresser en course à pied, quel que soit leur niveau. Nathalie Mauclair y partage avec générosité les méthodes, les outils et les accompagnements qui l'ont aidée à franchir les étapes vers le plus haut niveau. Que vous couriez en ville, sur piste ou en montagne, que vous visiez 10 km ou un trail, vous trouverez ici les clés pour bien débuter, progresser rapidement ou performer : - préparation physique (entraînements croisés, renforcement, étirements...) ; - préparation mentale (objectifs, motivation, visualisation, routines...) ; - récupération (sommeil, yoga, sophrologie, cohérence cardiaque...) ; - hygiène de vie (alimentation, hydratation, équilibre perso/pro...). Conçu comme un livre pratique, il propose plusieurs programmes d'entraînements variés : mobilité articulaire, reprise d'activité sur 6 semaines, étirements dynamiques, travail en côtes ou en pyramide, fractionnés... , des recettes sportives : menus de veille de course, barres de céréales faites maison, boissons énergisantes... ainsi que des retours d'experts inspirants : coach à l'INSEP, diététicien, médecin du sport... Le livre idéal pour vous lancer, progresser et atteindre vos objectifs !

Par Alix Lefief-Delcourt, Nathalie Mauclair
Chez Vuibert

|

Auteur

Alix Lefief-Delcourt, Nathalie Mauclair

Editeur

Vuibert

Genre

Course à pieds

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Courir ! par Alix Lefief-Delcourt, Nathalie Mauclair

Commenter ce livre

 

Courir !

Alix Lefief-Delcourt, Nathalie Mauclair

Paru le 02/10/2025

192 pages

Vuibert

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311151206
9782311151206
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.