Affronter la nuit

La suite de la nouvelle duologie de l'autrice de La Carte des confins ! Et si les vrais ennemis n'étaient pas ceux qu'on croyait ? Liv découvre que la vérité pourrait être plus dangereuse que la guerre elle-même... et que son destin pourrait tout faire basculer. Il ne reste plus que quelques mois avant la fin de la Grande Nuit mais, pour Liv, la situation est plus critique que jamais. Sa première bataille face aux dragons l'a poussée à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la guerre qui fait rage dans son pays. Les dragons sont-ils les vrais ennemis ? Pourquoi la Légion leur cache-t-elle tant de choses ? Comment découvrir la vérité ? Et comment échapper aux dangers que celle-ci mettra sur son chemin ? Soutenue par un Rylen toujours aussi énigmatique, Liv se retrouve projetée dans des jeux de pouvoirs qui la dépassent totalement mais qui pourraient bien lui coûter la vie. Prise entre son désir farouche de survivre, celui de protéger ses proches et l'envie de découvrir la vérité, elle devra naviguer entre combats sanglants, manipulations, menaces et découvertes fracassantes. Et ce qu'elle s'apprête à révéler pourrait bien tout bouleverser... pour le meilleur comme pour le pire. Son destin l'attend... celui du monde pourrait bien reposer entre ses mains.