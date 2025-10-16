Une passionnante histoire de l'Antiquité qui met en avant les vraies héroïnes, les femmes de la vie réelle - et non les personnages mythiques ou imaginaires - qui ont contribué aux grandes civilisations. L'histoire de l'Antiquité a été écrite par des hommes au regard tourné vers les chefs de guerre, les empereurs et les rois. Lorsqu'il s'agissait d'aborder le sujet des femmes, historiens et écrivains préféraient parler des héroïnes mythiques ou légendaires, de Pénélope ou de Hélène de Troie. Pourtant, des femmes bien réelles, avec des questionnements, des ambitions, des désirs concrets, ont pris part à la construction des sociétés antiques. Dans Le Fil manquant , Daisy Dunn explore près de 3 000 ans d'Histoire et redonne à chacune d'entre elles la place qui leur revient. Ce livre s'attarde sur des anonymes autant que sur des héroïnes oubliées et dresse ainsi une fascinante galerie de portraits : Enheduanna, la première autrice connue ; Télésilla, qui a défendu sa ville contre les attaques spartiates ; Artémise, la seule femme commandante lors des guerres médiques... sans oublier la volonté de fer de Cynisca, la première athlète féminine victorieuse aux Jeux olympiques. Toutes ont joué un rôle essentiel sans jamais se voir attribuer le chapitre qu'elles méritent dans le grand livre de l'Antiquité. En réexaminant les sources disponibles, avec érudition, précision et un sens haletant du récit, Daisy Dunn leur rend justice. " L'un des meilleurs livres de l'année. " The New Yorker " Parmi les meilleurs livres d'histoire de l'année. " BBC " Parfaitement documenté et écrit dans un style vif. " The New York Times " Plein d'esprit et riche en enseignements. Un futur classique. " The Guardian