Roman jeunesse

Confrontation

Christine Bouchareine, Jessica Burkhart

ActuaLitté
Equitation, amitié, romances et rivalités ... nouveaux personnages, nouveaux enjeux. Une série qui succède au Haras de Canterwood avec brio ! Maintenant qu'Abby a découvert laquelle de ses soi-disant amies a diffusé la vidéo où on la voit critiquer Emery, elle brûle d'envie de riposter. Mais impossible : son maître chanteur détient son véritable secret, celui qu'elle ne peut absolument pas se permettre de voir dévoilé. Résultat, Abby est coincée. Et comme si ce n'était pas assez, toute cette histoire la perturbe au point d'impacter ses performances avec Beau. Elle rêve d'égaler Sasha Silver en tant que cavalière, mais comment y arriver si elle enchaîne les erreurs de débutante ? Quand les tensions explosent, ce n'est plus seulement sa place sur le podium qui est menacée - ; c'est sa place dans l'équipe tout entière.

Par Christine Bouchareine, Jessica Burkhart
Chez Pocket

Christine Bouchareine, Jessica Burkhart

Pocket

Pocket jeunesse

Confrontation

Jessica Burkhart trad. Christine Bouchareine

Paru le 06/11/2025

304 pages

Pocket

8,90 €

9782266343275
