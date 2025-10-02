La Huitième Couleur

Dans la cité dangereuse et saugrenue d'Ankh-Morpok, au bord de la mer circulaire, débarque un personnage insolite : chétif, inoffensif en apparence. Attention pourtant, le bonhomme est dangereux, il appartient à une espèce redoutable, celle des touristes. Dans une dimension lointaine et passablement farfelue, un monde en forme de disque est juché sur le dos de quatre éléphants, eux-mêmes posés sur une tortue. A Ankh-Morpork, l'une des villes du Disque-Monde, les habitants croyaient avoir tout vu. Et Deuxfleurs avait l'air tellement inoffensif, avec son Bagage de bois magique circulant sur une myriade de petites jambes... Tellement inoffensif que le Praticien a chargé le calamiteux sorcier Rincevent de sa sécurité dans la cité quadrillée par la guilde des voleurs et celle des assassins. Car Deuxfleurs appartient à l'espèce la plus redoutable qui soit : c'est un touriste...