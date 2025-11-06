Inscription
Le Labyrinthe - Le rivage des survivants Tome 3

James Dashner, Guillaume Fournier

Le dernier tome du séquel de la série Labyrinthe ! 73 ans après Le Labyrinthe, la survie de l'espèce humaine est menacée... Lorsque le journal de Newt est déchiffré, des secrets enfouis depuis longtemps refont surface. Le groupe de descendants, accompagné du vieux Frypan, se retrouve face à un choix déchirant : risquer leur vie pour révéler au monde la vérité troublante sur l'évolution des épreuves du Labyrinthe, ou fuir le chaos pour sauver leur peau, quitte à laisser ces sombres secrets enfouis à jamais...

Par James Dashner, Guillaume Fournier
Chez Pocket

|

Auteur

James Dashner, Guillaume Fournier

Editeur

Pocket

Genre

Mondes futuristes

Le Labyrinthe - Le rivage des survivants Tome 3

James Dashner trad. Guillaume Fournier

Paru le 06/11/2025

360 pages

Pocket

18,90 €

9782266316668
