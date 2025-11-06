Le Labyrinthe - Le rivage des survivants Tome 3

Le dernier tome du séquel de la série Labyrinthe ! 73 ans après Le Labyrinthe, la survie de l'espèce humaine est menacée... Lorsque le journal de Newt est déchiffré, des secrets enfouis depuis longtemps refont surface. Le groupe de descendants, accompagné du vieux Frypan, se retrouve face à un choix déchirant : risquer leur vie pour révéler au monde la vérité troublante sur l'évolution des épreuves du Labyrinthe, ou fuir le chaos pour sauver leur peau, quitte à laisser ces sombres secrets enfouis à jamais...