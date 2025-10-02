Vers la guerre ?

Une analyse sans concession de la place de la France sur l'échiquier géopolitique mondial. Terrorisme, prolifération nucléaire, retour d'une logique de blocs, guerre aux portes de l'Europe... depuis quelques années, les crises régionales et internationales se cumulent à un rythme inquiétant. Jamais, depuis la fin de la guerre froide, notre sécurité collective n'a été à ce point remise en question. Sommes-nous préparés à l'affronter ? Quelles sont nos capacités militaires et industrielles ? Des questions vitales auxquelles Sébastien Lecornu, nommé ministre des Armées en 2022 par Emmanuel Macron, apporte ici des réponses stratégiques, matérielles, morales et politiques. Edition actualisée par l'auteur.