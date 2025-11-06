Inscription
#Roman francophone

Captive

Margaret Atwood, Michèle Albaret-Maatsch

Inspiré d'un sanglant fait divers qui a bouleversé le Canada du XIXe siècle, Margaret Atwood nous offre un roman baroque où le mensonge et la vérité se jouent sans fin du lecteur. Captive est aujourd'hui adapté en série TV 1873. Grace Marks, seize ans, est condamnée à la réclusion à perpétuité pour le double meurtre de son jeune employeur et de sa gouvernante. Victime sous emprise ou monstre en jupons ? Face à l'échec des rapports psychiatriques, le Docteur Jordan s'empare du dossier, bien décidé à la sortir de son amnésie. Mais pourquoi lui cache-t-elle les troublants rêves qui hantent ses nuits ?

Par Margaret Atwood, Michèle Albaret-Maatsch
Chez 10/18

|

Auteur

Margaret Atwood, Michèle Albaret-Maatsch

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

Captive

Margaret Atwood trad. Michèle Albaret-Maatsch

Paru le 06/11/2025

624 pages

10/18

11,50 €

9782264087720
