#Polar

Oeil pour oeil

Séverine Quelet, M. J. Arlidge

ActuaLitté
Quand plusieurs criminels sont relâchés dans la nature, l'indignation laisse place à la soif de vengeance... Un thriller complètement addictif de M. J. Arlidge, le maître du polar britannique. Emily est une mère célibataire dévouée. Jack commence un nouveau travail, dans une nouvelle ville. Leur point commun ? Ils ont purgé leur peine après avoir commis des crimes terribles et vivent maintenant sous la nouvelle identité que leur a fournie le gouvernement. Le système est bien rodé et leur garantit une parfaite sécurité, jusqu'à ce qu'une mystérieuse source anonyme se mette à révéler aux familles de leurs victimes l'endroit où ils se trouvent... Alors que la frontière entre le bien et le mal apparaît comme des plus ténues et que les tabloïds se déchaînent contre l'administration et la police, le temps est compté pour rétablir le calme et éviter un bain de sang. Un roman hors-série de M. J. Arlidge, best-seller dès sa publication en Angleterre.

Par Séverine Quelet, M. J. Arlidge
Chez 10/18

|

Auteur

Séverine Quelet, M. J. Arlidge

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

Oeil pour oeil

M. J. Arlidge trad. Séverine Quelet

Paru le 02/10/2025

576 pages

10/18

10,40 €

9782264084996
