Autoportrait de l'auteur en coureur de fond

Pour moi, courir est à la fois un exercice et une métaphore. Longtemps, Murakami a couru. Dix kilomètres par jour, six jours par semaine, un marathon par an, vingt marathons en tout. De cette passion, il a tiré un livre étonnant, entre éloge de l'effort, leçon de sagesse et mémoires inattendus. Car le maître ose une comparaison surprenante : si ténacité, capacité de concentration et talent sont les qualités requises d'un romancier, la course à pied permet de cultiver la patience et la persévérance. Courir est une métaphore de l'écriture. Sur un ton qui conjugue pudeur et authenticité, Murakami nous ouvre une porte sur sa personnalité, son travail de création, son quotidien. Une oeuvre culte, à la fois légère et profonde, intime et universelle, à redécouvrir dans une toute nouvelle édition.