#Essais

Mazarin

Simone Bertière

Le maître-livre de la "reine de l'histoire". L'édition de prestige. Parmi tous ses ouvrages, Simone Bertière confesse une inclination particulière pour cette superbe biographie, couronnée par plusieurs prix (notamment celui de la biographie du magazine " Lire "). Dans un style limpide au service d'un texte éblouissant de finesse, elle retrace l'ascension et le " principat " (1643-1661) du successeur de Richelieu, principal ministre d'Anne d'Autriche et du jeune Louis XIV, vainqueur inattendu de la Fronde et artisan de la paix en Europe via les Traités de Westphalie. Ulcérée par le culte rendu à Richelieu et Louis XIV, cette magistrale biographie rend toute sa place (la première) au modernisateur de la monarchie et à l'immense diplomate, père de " l'équilibre européen " dont l'art de négocier mérite comme rarement d'être redécouvert. Un maître-livre, publié pour la première fois en 2007 mais jamais dans un écrin relié, enrichi d'un cahier-photos superbe.

Par Simone Bertière
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Simone Bertière

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

XVIIe siècle

Retrouver tous les articles sur Mazarin par Simone Bertière

Commenter ce livre

 

Mazarin

Simone Bertière

Paru le 13/11/2025

744 pages

Librairie Académique Perrin

32,00 €

9782262112608
© Notice établie par ORB
