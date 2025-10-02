Rollcube le saviez-vous ? - Culture de l'extra-ordinaire

Un jeu pour mettre de l'extraordinaire dans votre culture ! Le Roll'cube pour tester sa culture... et ses limites. Faites valoir vos savoir insolites et découvrez-en de nouveau grâce au Roll'cube Le Saviez-vous et ses 300 questions. Au fil de rubriques variées, vous en apprendrez plus sur le monde qui vous attire, tout en vous divertissant. Découvrez les 5 catégories : Science vs Fiction (fact cheking autour de faits insolites), Money Time (trouver le juste prix), Chacun son tour (chaque joueur propose un mot), Puissance 4 (4 indices doivent permettent de retrouver une personnalité), Atlas (questions variées sur le monde). Exemples : Science vs Fiction Les Egyptiens se rasaient le crâne pour éviter d'avoir des poux. Vrai ou faux ? Money Time Combien coûte le parapluie du président de la République française ? Chacun son tour Citez une chose qui vole. Puissance 4 1955-silicon Valley, Pixar, Col roulé. Qui suis-je ? Atlas Dans quel pays trouve-t-on le plus grand espace public inondable du monde ?