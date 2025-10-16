Le berger perdu

Il y a un personnage qui manque toujours à la crèche. Chacun de nous l'a ressenti : il devrait y être, il était attendu, mais sa place reste vide. Il fallait résoudre cette énigme, retrouver l'histoire de ce berger absent. D'autant qu'elle se noue sur cette intrigue : s'il n'a pas répondu à l'appel des anges, c'est parce qu'il était parti à la recherche de la brebis perdue. Mais il y a aussi l'histoire de cette mère qui, chaque fois qu'elle retourne chez ses parents à Noël, redevient une petite fille de 5 ans , celle de ce père qui préfère ses poules à son fils qui dessine des oiseaux , et celle de Parka, toujours emmitouflé dans son manteau, dont on ne sait s'il est un garçon ou une filleâ¦Quatre contes d'hier et d'aujourd'hui, à lire seul ou ensemble, des grands-parents aux petits-enfants, afin de renouer le fil des générations au mystère éternel.