Le berger perdu

Fabrice Hadjajd

Il y a un personnage qui manque toujours à la crèche. Chacun de nous l'a ressenti : il devrait y être, il était attendu, mais sa place reste vide. Il fallait résoudre cette énigme, retrouver l'histoire de ce berger absent. D'autant qu'elle se noue sur cette intrigue : s'il n'a pas répondu à l'appel des anges, c'est parce qu'il était parti à la recherche de la brebis perdue. Mais il y a aussi l'histoire de cette mère qui, chaque fois qu'elle retourne chez ses parents à Noël, redevient une petite fille de 5 ans , celle de ce père qui préfère ses poules à son fils qui dessine des oiseaux , et celle de Parka, toujours emmitouflé dans son manteau, dont on ne sait s'il est un garçon ou une filleâ¦Quatre contes d'hier et d'aujourd'hui, à lire seul ou ensemble, des grands-parents aux petits-enfants, afin de renouer le fil des générations au mystère éternel.

Par Fabrice Hadjajd
Chez Salvator

Auteur

Fabrice Hadjajd

Editeur

Salvator

Genre

Prière et spiritualité

Le berger perdu

Fabrice Hadjajd

Paru le 16/10/2025

160 pages

Salvator

15,90 €

9782706730047
