Versailles, domaine, histoire, ville et territoire : Le livre référence ! Ce nouveau projet sur Versailles a pour ambition de reprendre le flambeau de la monographie de Pierre Verlet, Le Château de Versailles , publiée chez Fayard en 1961 et objet d'une nouvelle édition en 1985. Ce modèle d'érudition s'est imposé comme une référence sur la demeure d'Ancien Régime, analysée dans ses moindres détails. Le texte de Verlet permet ainsi de retracer les étapes de la construction de Versailles et de son aménagement, mais donne également d'utiles précisions sur l'usage des lieux et leur évolution jusqu'à la Révolution. Dense, il est illustré de plans permettant au lecteur de se repérer au sein du château. Mais depuis 1985, date d'un colloque fondateur entièrement consacré à Versailles, les travaux sur le sujet se sont à ce point multipliés qu'il ne serait pas incongru de parler de " versaillologie " pour désigner cette science du lieu et de son histoire, à la croisée des chemins entre histoire politique, histoire de l'art - architecture, peinture, sculpture, gravure, art des jardins, musique, arts de la table -, histoire littéraire, histoire des sciences, histoire des institutions, histoire sociale et histoire des mentalités. Alexandre Maral, qui a consacré sa vie professionnelle à Versailles, dont il est désormais le meilleur spécialiste, a décidé de publier une nouvelle monographie sur le modèle de celle de Pierre Verlet. Il s'agit d'offrir au lecteur curieux l'essentiel de ce que l'on peut savoir sur l'histoire du lieu. Pour autant, le propos de ce nouvel ouvrage a été doublement étendu : dans le temps, en prenant véritablement en compte la période antérieure à Louis XIV (longtemps négligée, cette période est pourtant fondamentale pour comprendre l'intérêt du site de Versailles, qui s'inscrit dans une histoire longue) et en traitant celle postérieure à 1789 (jusqu'à 2023) ; dans l'espace, en incluant le domaine, la ville, le territoire. Outre que la connaissance du sujet s'est enrichie de nombreuses études depuis 1985, l'approche méritait d'être renouvelée et d'intégrer des réflexions sur Versailles comme outil de gouvernement et condensé de civilisation. La somme définitive, qui conjugue érudition et plaisir de lecture dans une édition soignée, reliée et richement illustrée.