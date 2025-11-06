Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Versailles

Alexandre Maral

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Versailles, domaine, histoire, ville et territoire : Le livre référence ! Ce nouveau projet sur Versailles a pour ambition de reprendre le flambeau de la monographie de Pierre Verlet, Le Château de Versailles , publiée chez Fayard en 1961 et objet d'une nouvelle édition en 1985. Ce modèle d'érudition s'est imposé comme une référence sur la demeure d'Ancien Régime, analysée dans ses moindres détails. Le texte de Verlet permet ainsi de retracer les étapes de la construction de Versailles et de son aménagement, mais donne également d'utiles précisions sur l'usage des lieux et leur évolution jusqu'à la Révolution. Dense, il est illustré de plans permettant au lecteur de se repérer au sein du château. Mais depuis 1985, date d'un colloque fondateur entièrement consacré à Versailles, les travaux sur le sujet se sont à ce point multipliés qu'il ne serait pas incongru de parler de " versaillologie " pour désigner cette science du lieu et de son histoire, à la croisée des chemins entre histoire politique, histoire de l'art - architecture, peinture, sculpture, gravure, art des jardins, musique, arts de la table -, histoire littéraire, histoire des sciences, histoire des institutions, histoire sociale et histoire des mentalités. Alexandre Maral, qui a consacré sa vie professionnelle à Versailles, dont il est désormais le meilleur spécialiste, a décidé de publier une nouvelle monographie sur le modèle de celle de Pierre Verlet. Il s'agit d'offrir au lecteur curieux l'essentiel de ce que l'on peut savoir sur l'histoire du lieu. Pour autant, le propos de ce nouvel ouvrage a été doublement étendu : dans le temps, en prenant véritablement en compte la période antérieure à Louis XIV (longtemps négligée, cette période est pourtant fondamentale pour comprendre l'intérêt du site de Versailles, qui s'inscrit dans une histoire longue) et en traitant celle postérieure à 1789 (jusqu'à 2023) ; dans l'espace, en incluant le domaine, la ville, le territoire. Outre que la connaissance du sujet s'est enrichie de nombreuses études depuis 1985, l'approche méritait d'être renouvelée et d'intégrer des réflexions sur Versailles comme outil de gouvernement et condensé de civilisation. La somme définitive, qui conjugue érudition et plaisir de lecture dans une édition soignée, reliée et richement illustrée.

Par Alexandre Maral
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Alexandre Maral

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Grandes réalisations

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Versailles par Alexandre Maral

Commenter ce livre

 

Versailles

Alexandre Maral

Paru le 06/11/2025

1328 pages

Librairie Académique Perrin

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262081041
9782262081041
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.