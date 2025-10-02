Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Rollcube Catchy Petit bac en famille

David Aaronskij

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voici le petit bac en format Roll'cube dans une version revisitée très conviviale, mêlant rapidité, humour et (im)pertinence ! Le brise-glace de vos rencontres en famille ou entre amis ! Remportez le plus de cartes et devenez le roi du bon mot ! Un jeu de rapidité où les réponses drôles et décalées sont les bienvenus. Pour s'amuser et blaguer tout en lançant des discussions. La règle est simple ! Etre le premier, à chaque triage associant une carte " lettres " et un énoncé de la carte " énoncés ", à trouver le bon mot qui vous vaudra de remporter les deux cartes. Attention, le mot devra être validé par tous les joueurs ! 26 cartes lettres et 372 énoncés pour des moments déjantés. Exemples : Chose pire qu'un chirurgien aveugle... commençant par la lettre N Prénom de téléconseiller Orange... commençant par la lettre F Un mot sur Kylian Mbappé... commençant par la lettre G Dans le caleçon de Shrek... commençant par la lettre R

Par David Aaronskij
Chez Solar

|

Auteur

David Aaronskij

Editeur

Solar

Genre

Jeux de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rollcube Catchy Petit bac en famille par David Aaronskij

Commenter ce livre

 

Rollcube Catchy Petit bac en famille

David Aaronskij

Paru le 02/10/2025

Solar

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263190575
9782263190575
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.