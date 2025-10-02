Rollcube Catchy Petit bac en famille

Voici le petit bac en format Roll'cube dans une version revisitée très conviviale, mêlant rapidité, humour et (im)pertinence ! Le brise-glace de vos rencontres en famille ou entre amis ! Remportez le plus de cartes et devenez le roi du bon mot ! Un jeu de rapidité où les réponses drôles et décalées sont les bienvenus. Pour s'amuser et blaguer tout en lançant des discussions. La règle est simple ! Etre le premier, à chaque triage associant une carte " lettres " et un énoncé de la carte " énoncés ", à trouver le bon mot qui vous vaudra de remporter les deux cartes. Attention, le mot devra être validé par tous les joueurs ! 26 cartes lettres et 372 énoncés pour des moments déjantés. Exemples : Chose pire qu'un chirurgien aveugle... commençant par la lettre N Prénom de téléconseiller Orange... commençant par la lettre F Un mot sur Kylian Mbappé... commençant par la lettre G Dans le caleçon de Shrek... commençant par la lettre R