De vrais gentlemen

Richard de Seze, Seze richard De

Qu'est-ce qu'un gentleman ? Un homme habillé en tweed qui passe sa journée à tirer sur des perdrix et à jouer au cricket ? Quelqu'un de particulièrement noble dans l'âme, magnanime dans les affaires et droit dans les combats ? Une personne honorée par la monarchie, la société, la littérature britanniques ? Ou un snob prétentieux doublé d'une brute vulgaire capable des pires vilenies ? Richard de Seze propose, en trente-trois tableaux, une exploration du vaste monde des gentlemen anglais, depuis les plus connus, figures de la royauté ou militaires célébrés, jusqu'aux plus obscurs, dont la trace dans l'histoire se limite à une ou deux anecdotes. On y découvrira, à travers le rire et la stupeur, la bassesse qui semble, à rebours de l'image traditionnellement reçue, être la marque de fabrique de ceux dont on a appris à saluer l'élégance et le fair-play. Journaliste, Richard de Seze est écrivain et collabore avec plusieurs magazines et journaux dans leurs colonnes culturelles.

Richard de Seze, Seze richard De
Chez Salvator

Auteur

Richard de Seze, Seze richard De

Editeur

Salvator

Genre

Histoire des mentalités

De vrais gentlemen

Richard de Seze, Seze richard De

Paru le 16/10/2025

144 pages

Salvator

16,00 €

9782706729867
© Notice établie par ORB
