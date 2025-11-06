Dans son Dictionnaire amoureux de la pâtisserie , Pierre Hermé nous ouvre les portes de son univers sucré avec la gourmandise et la passion qui ont fait sa renommée. Ce livre n'est ni un recueil de recettes ni un simple glossaire, mais une promenade à travers l'histoire, les saveurs, les souvenirs et les figures marquantes de la pâtisserie. De Macaron à Chocolat en passant par Ispahan, chaque entrée est l'occasion pour le pâtissier de mêler anecdotes personnelles, inspirations, coups de coeur, réflexions professionnelles et clins d'oeil culturels. On y croise Antonin Carême et Gaston Lenôtre, mais aussi des parfums, des gestes techniques, des textures... Pierre Hermé y dévoile son amour des arts, son obsession du goût et sa passion pour la transmission. Il célèbre un art qui va bien au-delà du plaisir gustatif : une émotion, un héritage, un langage universel. Ce dictionnaire est un véritable festin littéraire pour les passionnés de douceurs comme pour les curieux, à savourer à petites bouchées ou d'une traite.