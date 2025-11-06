Devenez prophètes

Qu'est-ce qu'un prophète aujourd'hui ? Ce mot ancien n'éveille plus en nous que l'image d'un vieillard barbu et solennel, une figure à laquelle on peine à s'identifier. Pourtant, la Bible nous dresse le portrait d'hommes au personnalités diverses, et bien plus proches de nous qu'il n'y paraît : tourmentés, imparfaits, audacieux, souvent réticents... mais prêts à servir Dieu. Ancré dans le Nouveau Testament et fidèle à l'esprit de l'Evangile, Lukasz Popko nous rappelle une vérité oubliée : tout chrétien est appelé à devenir prophète. Ce ne sont ni les miracles ni le spectaculaire qui font le prophète, mais son témoignage engagé, porteur d'une parole vivante, à l'écoute de Dieu et du monde. Dans un style simple, accessible et habité, l'auteur nous invite à suivre les traces des grands prophètes - de Moïse à Jérémie, de Jonas à Paul - et à reconnaître les petits prophètes du quotidien, ceux qui, souvent sans le savoir, orientent les autres vers la lumière. Mêlant réflexion spirituelle, théologie incarnée et méditation biblique, Lukasz Popko offre à chacun l'occasion de se laisser interpeller, déranger, envoyer. Comme Isaïe, peut-être oserons-nous dire à notre tour : "Me voici, envoie-moi ! "