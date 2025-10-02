Annulé-L'Alpe d'Huez, et le Tour créa le mythe

Comment l'Alpe d'Huez est devenue l'ascension la plus réputée du Tour de France. Par Greg, l'illustrateur du sport. Evoquer l'Alpe d'Huez, c'est immanquablement convoquer les géants du cyclisme, de Coppi à Zoetemelk, en passant par Hinault ou Pantani. Parmi eux, seuls Eddy Merckx et Miguel Indurain n'ont pas levé les bras au terme de ces 21 virages en épingle devenus mythiques, au point qu'on les a numérotés. Gravie depuis 1952, l'Alpe a désigné 25 vainqueurs différents en 32 arrivées, femmes et hommes confondus, consacrant la supériorité des Néerlandais, ce qui lui a valu son surnom, à partir des années 1980, de " Montagne des Hollandais ". En 2024, elle a accueilli pour la première fois le Tour de France Femmes. Dans cet ouvrage, superbement mis en scène par Greg, vous retrouverez non seulement les portraits des vainqueurs, mais aussi des montagnes de stats et d'infographies, mettant en évidence le lien si particulier de l'Alpe d'Huez avec le Tour de France.