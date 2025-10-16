Queens, l'art du Drag dans le monde

25 pays, 25 reines : le tour du monde de la planète drag Sur la carte du monde, chaque pays a son histoire propre, ses traits saillants caractéristiques, ses spécificités culturelles... Mais s'il est un art qui transcende les frontières, les cultures et les mondes, c'est bien le drag, porté en étendard par des reines hautes en couleur (ou pas) ! Tout en paillettes, strass et faux-cils, vingt-cinq d'entre elles viennent vous raconter leur drag : la façon dont il se vit, dont elles le vivent, dont il est perçu. Toutes viennent chacune d'un pays différent : Etats-Unis, Chine, Russie, Afrique du Sud, Ukraine, Brésil... Toutes sont uniques par leur parcours et leur vie, mais l'amour de l'art (entre autres) les unit. Rassemblés par Paloma et Elodie Petit, leurs mots dessinent un nouveau planisphère : celui d'un monde fascinant, vibrant et créatif, un espace ouvert et tolérant, modelé à leur image, aussi beau qu'elles. Avec les témoignages de Mami Watta, Pangina Heals, Verka Serduchka, Raja Gemini, Organzza, Sharonne, Manila von Teez, Diva Beirut, Liquorice Black, Eva Le Queen, Vanity Dusk, Kam Hugh, Miss Tizzy, Sweet Valentien, Luer Mizrahi, Farida Kant, Vanessa Van Cartier, Drag Couenne, Pandora Nox, Lolita Banana, Gisèle Lullaby, Vanda Miss Joaquim, Maya the Drag Queen, Hannah Conda et Durian Lollobrigida.