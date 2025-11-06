Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La liturgie dans les camps

Yves Chiron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De quelle manière les prêtres, les religieux et les simples croyants déportés en Allemagne pendant la Seconde guerre mondiale ont-ils vécu leur foi ? Comment ont-ils survécu dans ces conditions exceptionnelles ? Comment les célébrations liturgiques ont dû s'adapter à cet environnement dramatique ? Ce livre révèle un aspect très peu connu de la vie des prisonniers et déportés. Dès l'été 1940, une Aumônerie générale des Prisonniers a été créée à Paris pour venir en aide aux prêtres et religieux. L'Aumônerie envoya en grande quantité des autels portatifs, des hosties et du vin de messe. Elle édita des manuels religieux, notamment un petit carnet bleu intitulé Prières du prisonnier qui se répandit dans tous les camps. La messe et les autres sacrements étaient autorisés dans les camps de prisonniers de guerre. En revanche, dans les camps de concentration toute activité religieuse était interdite. La vie religieuse continua néanmoins de façon clandestine. Des dizaines sont morts en martyr. Cet ouvrage montre aussi que les évolutions de la liturgie qui commencent après la guerre et le développement de l'oecuménisme trouvent en grande partie leur origine dans les expériences vécues dans les camps. Yves Chiron a étudié de très nombreux documents et témoignages inédits pour nous plonger dans cette épisode sombre de l'Histoire. Une histoire de la religion clandestine, du courage des croyants en temps de guerre. Un livre édifiant et passionnant.

Par Yves Chiron
Chez Cerf

|

Auteur

Yves Chiron

Editeur

Cerf

Genre

camps, déportation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La liturgie dans les camps par Yves Chiron

Commenter ce livre

 

La liturgie dans les camps

Yves Chiron

Paru le 06/11/2025

336 pages

Cerf

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204155335
9782204155335
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.