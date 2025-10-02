Anatomie d'une affaire

Un ouvrage d'utilité publique ! Dans cet ouvrage, Alain Garrigou relate les procès qu'il a subis à cause de son activité professionnelle. Professeur de science politique à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'élection et des sondages, universitaire engagé, il a eu le courage en 2009 d'attaquer publiquement Patrick Buisson, alors conseiller politique du président Sarkozy et PDG d'une société qui commandait des sondages nombreux et réguliers pour le compte de l'Elysée. Cette affaire " des sondages de l'Elysée " a eu pour autre versant, moins connu, les procès qu'intentèrent Patrick Buisson (pour diffamation) et la société de conseil fiscal Fiducial à Alain Garrigou. C'est ce qui est raconté dans cet essai. Au fil des pages, on découvre comment le métier d'universitaire peut être mis en danger par des pressions extérieures ; comment un professeur d'université, qui a usé de sa liberté d'expression, se voit contraint de subir ce que l'on appelle désormais des " procès-bâillons " . Alain Garrigou offre un témoignage exceptionnel sur l'opposition récurrente entre les tenants de la science politique et les sociétés de sondage, entreprises privées qui sont censées avoir une démarche scientifique. Il éclaire, à partir d'un cas - l'affaire des sondages de l'Elysée - sur le fonctionnement politique et social de la France de la Ve République et révèle les risques que court aujourd'hui un professeur d'Université voulant faire oeuvre citoyenne en utilisant son savoir spécifique pour critiquer, dénoncer, des faits relevant de son ressort scientifique.