Coffret en 2 volume : Tome 3 et 4

L'intégrale Calvin et Hobbes dans un format compact à l'italienne ! Est-il encore besoin de présenter Calvin et Hobbes et son dessinateur génial Bill Watterson ? Fabuleux succès de librairie, la série est l'une des rares créations récentes à être devenue un classique de la BD. On y suit les aventures de Calvin, petit garçon de 6 ans un peu turbulent, et de son fidèle tigre en peluche Hobbes. Ensemble, ils n'ont pas leur pareil pour compliquer l'existence des gens qui les entourent. Les parents, les filles, la maîtresse d'école... tout le monde y passe ! Volontiers caustique et toujours très juste, l'humour de Bill Watterson n'épargne personne, ni la société et ses travers. C'est bien connu : la vérité sort de la bouche des enfants ! Ce coffret de deux livres est le deuxième d'une série de sept, pour une intégrale dans un nouveau format compact, à l'italienne, fidèle à la composition originale. Il regroupe les bandes dessinées initialement publiées de mars 1987 à juillet 1988.