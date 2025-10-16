Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Coffret en 2 volume : Tome 3 et 4

Bill Watterson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'intégrale Calvin et Hobbes dans un format compact à l'italienne ! Est-il encore besoin de présenter Calvin et Hobbes et son dessinateur génial Bill Watterson ? Fabuleux succès de librairie, la série est l'une des rares créations récentes à être devenue un classique de la BD. On y suit les aventures de Calvin, petit garçon de 6 ans un peu turbulent, et de son fidèle tigre en peluche Hobbes. Ensemble, ils n'ont pas leur pareil pour compliquer l'existence des gens qui les entourent. Les parents, les filles, la maîtresse d'école... tout le monde y passe ! Volontiers caustique et toujours très juste, l'humour de Bill Watterson n'épargne personne, ni la société et ses travers. C'est bien connu : la vérité sort de la bouche des enfants ! Ce coffret de deux livres est le deuxième d'une série de sept, pour une intégrale dans un nouveau format compact, à l'italienne, fidèle à la composition originale. Il regroupe les bandes dessinées initialement publiées de mars 1987 à juillet 1988.

Par Bill Watterson
Chez Hors Collection

|

Auteur

Bill Watterson

Editeur

Hors Collection

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coffret en 2 volume : Tome 3 et 4 par Bill Watterson

Commenter ce livre

 

Coffret en 2 volume : Tome 3 et 4

Bill Watterson

Paru le 16/10/2025

144 pages

Hors Collection

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782701404653
9782701404653
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.