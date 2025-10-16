Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Rock'n'Road Trip La Route 66 en musique

Lauric Henneton, Julien Grossot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La plus célèbre des routes, ville après ville, chanson après chanson C'est la plus mythique des routes américaines, qui déroule ses 4 000 km entre Chicago et Los Angeles, des rives du lac Michigan aux plages du Pacifique. Un monument de l'histoire des Etats-Unis qui a vu défiler les familles en détresse des Raisins de la colère, un symbole de la pop culture qui a servi de décor aux aventures de Thelma et Louise ou d' Easy Rider , une vitrine de l'Amérique des grands espaces qui fait rêver les voyageurs du monde entier. Dans chacune de ses villes étapes, dans chacune de ses stations-service, sous chacune de ses enseignes lumineuses résonnent des tubes qui rythment sa légende. Des Rolling Stones aux Red Hot Chili Peppers, de Chuck Berry à Bruce Springsteen, des Beach Boys à Bob Dylan ou Randy Newman, ils ont balisé son itinéraire avec leurs chansons. Entre histoire, aventure et musique, embarquez pour un rock'n'road trip original sur la Mother Road. Montez le son de l'autoradio et... Get Your Kicks on Route 66 ! Reprenant le principe qui a fait le succès de Rock'n'Road Trip - compiler les chansons qui racontent l'Amérique -, Julien Grossot et Lauric Henneton proposent cette fois-ci un beau-livre aux allures de guide de voyage. Un carnet de route rempli de petites et de grandes histoires, qui convoque dans un même ouvrage deux piliers de la culture populaire américaine.

Par Lauric Henneton, Julien Grossot
Chez Hors Collection

|

Auteur

Lauric Henneton, Julien Grossot

Editeur

Hors Collection

Genre

Rock

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rock'n'Road Trip La Route 66 en musique par Lauric Henneton, Julien Grossot

Commenter ce livre

 

Rock'n'Road Trip La Route 66 en musique

Lauric Henneton, Julien Grossot

Paru le 23/10/2025

264 pages

Hors Collection

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782701404608
9782701404608
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.