Rock'n'Road Trip La Route 66 en musique

La plus célèbre des routes, ville après ville, chanson après chanson C'est la plus mythique des routes américaines, qui déroule ses 4 000 km entre Chicago et Los Angeles, des rives du lac Michigan aux plages du Pacifique. Un monument de l'histoire des Etats-Unis qui a vu défiler les familles en détresse des Raisins de la colère, un symbole de la pop culture qui a servi de décor aux aventures de Thelma et Louise ou d' Easy Rider , une vitrine de l'Amérique des grands espaces qui fait rêver les voyageurs du monde entier. Dans chacune de ses villes étapes, dans chacune de ses stations-service, sous chacune de ses enseignes lumineuses résonnent des tubes qui rythment sa légende. Des Rolling Stones aux Red Hot Chili Peppers, de Chuck Berry à Bruce Springsteen, des Beach Boys à Bob Dylan ou Randy Newman, ils ont balisé son itinéraire avec leurs chansons. Entre histoire, aventure et musique, embarquez pour un rock'n'road trip original sur la Mother Road. Montez le son de l'autoradio et... Get Your Kicks on Route 66 ! Reprenant le principe qui a fait le succès de Rock'n'Road Trip - compiler les chansons qui racontent l'Amérique -, Julien Grossot et Lauric Henneton proposent cette fois-ci un beau-livre aux allures de guide de voyage. Un carnet de route rempli de petites et de grandes histoires, qui convoque dans un même ouvrage deux piliers de la culture populaire américaine.