Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Jean de Miribel

Emmanuelle Delagrange

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui était ce prêtre singulier, missionnaire secret en Chine pendant 40 ans, devenant un des rares "amis de l'Etat chinois" ? Une vie riche, vouée à créer des ponts entre l'Orient et l'Occident et à toucher les coeurs. Voici une biographie inspirante, traversée par le souffle de l'aventure et de l'Amour. Jean de Miribel (1919-2015) enjambe le XXe siècle et ses soubresauts. Prêtre-ouvrier après la Seconde Guerre mondiale, à 50 ans, il gagne l'Asie, apprend le chinois et, à la mort de Mao, devient professeur de français dans l'ancienne capitale, où il demeure jusqu'à sa mort. Le gouvernement chinois lui décernera la distinction rare d'"Ami de la Chine". Il puise ses questions sur l'Eglise de sa participation au concile Vatican II. A Xi'an, il mène aussi des recherches avec les grands sinologues de son temps, dans le but de nourrir son dialogue avec les autres. Devenant un Chinois parmi les Chinois, il contribue ainsi à maintenir le dialogue entre l'Orient et l'Occident. Ayant consacré sa vie à repérer chez autrui les graines de bonté qui sont pour lui la marque de l'Esprit Saint, il ne revendique aucune conversion, mais les témoignages rapportent qu'ils transformaient les coeurs. Une biographie passionnante et inspirante.

Par Emmanuelle Delagrange
Chez Cerf

|

Auteur

Emmanuelle Delagrange

Editeur

Cerf

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jean de Miribel par Emmanuelle Delagrange

Commenter ce livre

 

Jean de Miribel

Emmanuelle Delagrange

Paru le 02/10/2025

288 pages

Cerf

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204170055
9782204170055
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.