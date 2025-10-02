Qui était ce prêtre singulier, missionnaire secret en Chine pendant 40 ans, devenant un des rares "amis de l'Etat chinois" ? Une vie riche, vouée à créer des ponts entre l'Orient et l'Occident et à toucher les coeurs. Voici une biographie inspirante, traversée par le souffle de l'aventure et de l'Amour. Jean de Miribel (1919-2015) enjambe le XXe siècle et ses soubresauts. Prêtre-ouvrier après la Seconde Guerre mondiale, à 50 ans, il gagne l'Asie, apprend le chinois et, à la mort de Mao, devient professeur de français dans l'ancienne capitale, où il demeure jusqu'à sa mort. Le gouvernement chinois lui décernera la distinction rare d'"Ami de la Chine". Il puise ses questions sur l'Eglise de sa participation au concile Vatican II. A Xi'an, il mène aussi des recherches avec les grands sinologues de son temps, dans le but de nourrir son dialogue avec les autres. Devenant un Chinois parmi les Chinois, il contribue ainsi à maintenir le dialogue entre l'Orient et l'Occident. Ayant consacré sa vie à repérer chez autrui les graines de bonté qui sont pour lui la marque de l'Esprit Saint, il ne revendique aucune conversion, mais les témoignages rapportent qu'ils transformaient les coeurs. Une biographie passionnante et inspirante.