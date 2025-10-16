Guide pratique de la démocratie participative locale

Si la participation citoyenne est souvent mise en avant comme un élément de communication des collectivités, il est plus difficile de mettre en place une véritable démarche de consultation et de prendre en compte l'avis des citoyens dans la prise de décision. Cet ouvrage de synthèse unique présente l'ensemble du dispositif juridique à la disposition des collectivités pour mettre en place des démarches de consultation et de participation citoyenne. Cette nouvelle édition prend en compte l'évolution juridique et pratique des différents dispositifs mobilisables. Pour chaque dispositif sont présentées les dispositions juridiques mais aussi les éléments pratiques pour aider à la mise en oeuvre. Enfin, l'ouvrage est illustré d'exemples et de conseils pour mobiliser au mieux les outils et rendre l'expérience des citoyens positive.