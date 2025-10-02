Inscription
#Essais

Les héros de l'Evangile sont parmi nous

Emmanuel Gobilliard

Reconnaître Marie dans la figure d'un grand cuisinier ? La Samaritaine dans une vendeuse affable de grand magasin ? Saint Pierre dans un manager exigeant avec ses salariés ? Marie-Madeleine dans une ancienne toxicomane à l'agonie ? Oui, répond Mgr Emmanuel Gobilliard avec audace, foi et tendresse. Il tisse des liens inattendus entre les figures saintes du récit biblique et les héros discrets de notre quotidien. Car l'appel du salut ne dort pas dans les livres. Il palpite au coeur d'une société imparfaite mais en quête de sens. Il irradie à travers les visages, connus ou inconnus. Et ceux qu'on croit les plus éloignés de Dieu sont parfois ceux qui nous le révèlent avec le plus de vérité. Voici un éloge de la rencontre, un plaidoyer lumineux en faveur de l'altérité, un guide de spiritualité afin d'apprendre ou de réapprendre à vivre l'Evangile incarné. Evêque de Digne, diplômé de l'Université pontificale grégorienne de Rome, Mgr Emmanuel Gobilliard est l'auteur de livres remarqués, Dieu a besoin de toi... Oui toi ! et Aime et ce que tu veux, fais-le. Ses nombreuses activités artistiques et littéraires lui ont valu le titre de chevalier des Arts et des Lettres.

Par Emmanuel Gobilliard
Chez Cerf

Auteur

Emmanuel Gobilliard

Editeur

Cerf

Genre

Vie chrétienne

Les héros de l'Evangile sont parmi nous

Emmanuel Gobilliard

Paru le 02/10/2025

186 pages

Cerf

18,00 €

9782204161565
