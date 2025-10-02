Plongez dans l'univers fascinant de la mythologie grecque avec ce magnifique recueil illustré ! Quatre légendes intemporelles racontées par Clémentine Beauvais pour émerveiller les enfants dès 7 ans. Découvrez "La Mythologie racontée par Clémentine Beauvais", un splendide recueil de quatre histoires mythologiques captivantes adaptées pour les enfants à partir de 7 ans. Accompagnez Ariane dans le célèbre labyrinthe du Minotaure et découvrez comment son ingéniosité a permis de résoudre le défi. Suivez Orphée dans sa descente aux Enfers, un voyage extraordinaire guidé par l'amour. Prenez votre envol avec Icare et sa quête de liberté qui le mènera trop près du soleil. Enfin, riez et réfléchissez avec l'histoire du roi Midas et ses fameuses oreilles d'âne, une leçon sur la vanité et les apparences. Clémentine Beauvais, autrice jeunesse à succès, apporte sa plume vive et accessible à ces récits millénaires pour les rendre passionnants pour les jeunes lecteurs. Un recueil de 4 histoires pour les fans de mythologie, dès 7 ans : Ariane et le défi du labyrinthe Orphée aux Enfers Icare comme un oiseau Midas Le roi aux oreilles d'âne