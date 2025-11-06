Inscription
#Roman francophone

L'eau des miroirs

Christian Bobin

ActuaLitté
L'eau des miroirs est un récit poétique, sans doute le premier par lequel Christian Bobin, alors jeune poète, prend sa voix. Or, c'est une femme qui nous parle. Elle se meurt, délaissée par son amant. Et tandis que la mort froide s'étend sur elle, elle raconte l'amour qui l'a liée à un homme vivant reclus parmi ses livres. De cette situation très romanesque sourd déjà toute la richesse de l'oeuvre en gestation : la rupture avec le monde, les mots du désir charnel, la nature salvatrice où s'abandonner. Ce livre agit telle une naissance - violent, tendre, essentiel.

Par Christian Bobin
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Christian Bobin

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

L'eau des miroirs

Christian Bobin

Paru le 06/11/2025

144 pages

Editions Gallimard

14,00 €

ActuaLitté
9782073130969
© Notice établie par ORB
