#Essais

Les Corporations

Saint-leon e. Martin

Plongez dans l'histoire fascinante de l'organisation du travail, depuis ses lointaines origines romaines. Ces corps constitués, tels que les charpentiers, bronziers et joueurs de flûte, connurent leur plein essor au Moyen Age, notamment à Paris. L'oeuvre capitale d'Etienne Boileau, le "Livre des Métiers", codifia minutieusement leur fonctionnement au XIIIe siècle, établissant une hiérarchie claire entre apprentis, valets et maîtres. Au-delà de leur rôle professionnel, ces corporations étaient des piliers sociaux, offrant assistance aux malades et aux pauvres, assurant la sépulture de leurs membres et cultivant une profonde solidarité fraternelle.

Par Saint-leon e. Martin
Chez Editions Voxgallia

|

Auteur

Saint-leon e. Martin

Editeur

Editions Voxgallia

Genre

Histoire des idées politiques

Les Corporations

Saint-leon e. Martin

Paru le 27/11/2025

400 pages

Editions Voxgallia

24,00 €

