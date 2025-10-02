Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Français CE1

Véronique Calle, Candela Ferrández, Isabelle Petit-Jean

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La méthode complète pour réussir en français CE1 ! Un cahier innovant qui combine 300 exercices, leçons en BD et vidéos pédagogiques pour un apprentissage efficace et motivant. Accompagnez votre enfant vers l'excellence en CE1 avec ce cahier d'exercices complet et structuré : - 300 exercices progressifs couvrant tout le programme : grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire - Leçons expliquées en BD pour un apprentissage ludique - Des vidéos des leçons accessibles via QR codes proposées par le Réseau Canopé - Corrigés détachables de tous les exercices - Tableaux de conjugaison inclus - Guide parents avec explications sur le programme scolaire et les méthodes d'apprentissage. Conçu par une équipe d'enseignants spécialement pour le travail à la maison !

Par Véronique Calle, Candela Ferrández, Isabelle Petit-Jean
Chez Nathan

|

Auteur

Véronique Calle, Candela Ferrández, Isabelle Petit-Jean

Editeur

Nathan

Genre

Français

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Français CE1 par Véronique Calle, Candela Ferrández, Isabelle Petit-Jean

Commenter ce livre

 

Français CE1

Véronique Calle, Candela Ferrández

Paru le 02/10/2025

64 pages

Nathan

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095054175
9782095054175
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.