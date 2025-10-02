La méthode complète pour réussir en français CE1 ! Un cahier innovant qui combine 300 exercices, leçons en BD et vidéos pédagogiques pour un apprentissage efficace et motivant. Accompagnez votre enfant vers l'excellence en CE1 avec ce cahier d'exercices complet et structuré : - 300 exercices progressifs couvrant tout le programme : grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire - Leçons expliquées en BD pour un apprentissage ludique - Des vidéos des leçons accessibles via QR codes proposées par le Réseau Canopé - Corrigés détachables de tous les exercices - Tableaux de conjugaison inclus - Guide parents avec explications sur le programme scolaire et les méthodes d'apprentissage. Conçu par une équipe d'enseignants spécialement pour le travail à la maison !