Les contes fantastiques de l'oncle Pierre

Pierre Meige

ActuaLitté
C'est le moment ou jamais pour se faire peur, tout en sachanttrès bien que tout cela peut se prendre au second degré. Pierre Meige, dans unstyle envolé, nous raconte des histoires de zombies et d'aliens, de vaudou et devampires, d'elfes et de maisons hantées. Une série de nouvelles à mettre enregard de la série télévisée "Les contes de la crypte", qui faisait peur enfaisant sourire. Horreur et sourire, logique puisque ce livre arrive au momentd'Halloween. Conteur hors-pair, Pierre Meige a déjà publié, entre autres titres, un recueil de nouvelles policières se déroulant dans des Ehpads, mais il estaussi romancier, poète et musicien.

Par Pierre Meige
Chez The Melmac Cat

Auteur

Pierre Meige

Editeur

The Melmac Cat

Genre

Fantastique

Les contes fantastiques de l'oncle Pierre

Pierre Meige

Paru le 16/10/2025

172 pages

The Melmac Cat

15,00 €

9782492759338
© Notice établie par ORB
