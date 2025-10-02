Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

365 histoires du soir T'choupi

Thierry Courtin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'incontournable recueil des histoires du soir pour accompagner le rituel du coucher tout au long de l'année. Un soir, une histoire, un bisou aux parents, un câlin à Doudou... Ce grand recueil propose 365 histoires courtes spécialement conçues pour accompagner le rituel du coucher tout au long de l'année. Avec T'choupi comme compagnon, votre enfant explore chaque soir un nouveau récit adapté à son âge et à sa sensibilité. Les histoires abordent naturellement les thématiques fondamentales du développement : l'autonomie, les peurs à apprivoiser, les joies à savourer, la gestion des émotions, la découverte des transports et tant d'autres sujets du quotidien . Le format idéal et le signet intégré facilitent l'usage quotidien, tandis que les illustrations tendres et familières de Thierry Courtin créent un environnement rassurant. Les histoires suivent le fil des saisons et des temps forts de l'année (fêtes familiales, événements culturels), offrant à votre enfant un cadre sécurisant pour comprendre le monde qui l'entoure. Les récits courts respectent le temps d'attention des tout-petits tout en abordant avec justesse les petits défis quotidiens : apprendre à faire ses lacets, se brosser les dents, ou exprimer ses émotions. Les "petits pourquoi" et les jeux de cherche et trouve stimulent la curiosité naturelle, tandis que les comptines et les premiers mots d'anglais nourrissent l'apprentissage linguistique. Un véritable trésor qui évolue avec votre enfant sur toute une année.

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Tchoupi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 365 histoires du soir T'choupi par Thierry Courtin

Commenter ce livre

 

365 histoires du soir T'choupi

Thierry Courtin

Paru le 02/10/2025

224 pages

Nathan

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095052881
9782095052881
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.