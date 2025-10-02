365 histoires du soir T'choupi

L'incontournable recueil des histoires du soir pour accompagner le rituel du coucher tout au long de l'année. Un soir, une histoire, un bisou aux parents, un câlin à Doudou... Ce grand recueil propose 365 histoires courtes spécialement conçues pour accompagner le rituel du coucher tout au long de l'année. Avec T'choupi comme compagnon, votre enfant explore chaque soir un nouveau récit adapté à son âge et à sa sensibilité. Les histoires abordent naturellement les thématiques fondamentales du développement : l'autonomie, les peurs à apprivoiser, les joies à savourer, la gestion des émotions, la découverte des transports et tant d'autres sujets du quotidien . Le format idéal et le signet intégré facilitent l'usage quotidien, tandis que les illustrations tendres et familières de Thierry Courtin créent un environnement rassurant. Les histoires suivent le fil des saisons et des temps forts de l'année (fêtes familiales, événements culturels), offrant à votre enfant un cadre sécurisant pour comprendre le monde qui l'entoure. Les récits courts respectent le temps d'attention des tout-petits tout en abordant avec justesse les petits défis quotidiens : apprendre à faire ses lacets, se brosser les dents, ou exprimer ses émotions. Les "petits pourquoi" et les jeux de cherche et trouve stimulent la curiosité naturelle, tandis que les comptines et les premiers mots d'anglais nourrissent l'apprentissage linguistique. Un véritable trésor qui évolue avec votre enfant sur toute une année.