#Album jeunesse

La maison magique de Milo et Mizzi

Caroline Dall'Ava

Bienvenue dans la maison magique de Milo et Mizzi ! Une gigantesque maison qui se transforme au gré des humeurs de ses habitants. Milo et Mizzi sont deux petits magiciens qui vivent dans une maison magique avec leurs nombreux animaux. Quand ils jouent la maison se métamorphose pour une partie de cache-cache, quand ils se disputent la tempête se déchaîne à travers les pièces, quand ils ont faim la maison devient comestible, et quand ils veulent faire un tour de manège, la maison devient une gigantesque fête foraine. Sur chaque double-page, la maison en coupe montre de multiples saynètes à observer à chaque étage. On page en page, l'enfant peut s'amuser à chercher tous les personnages qui habitent la maison, comme un grand Cherche-et-Trouve.

Chez Agrume (L')

Auteur

Caroline Dall'Ava

Editeur

Agrume (L')

Genre

Autres éditeurs (A à E)

La maison magique de Milo et Mizzi

Caroline Dall'Ava

Paru le 16/10/2025

32 pages

Agrume (L')

16,50 €

9782490975952
