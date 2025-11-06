La femme et le sacrifice

On a sacrifié les femmes au nom d'à peu près tout - morale, religion, politique, amour, maternité... Malgré les discours d'émancipation persistent féminicides, viols, harcèlements, sévices conjugaux, interdits et humiliations. Le destin de la féminité en Occident serait-il d'être sacrificiel ? Témoins les grandes héroïnes, toutes plus fascinantes les unes que les autres : Iphigénie, Hélène, Penthésilée, Médée, Iseut ou même Jeanne d'Arc... Dans quelle mesure leur influence modèle-t-elle notre inconscient ? Dans cet essai de mythologie quotidienne, Anne Dufourmantelle interroge les destins spectaculaires de ces héroïnes en les confrontant à ceux, parfois tragiques, des soeurs, des voisines, des exilées, des femmes que l'on croise tous les jours dans leurs vies anonymes... D'une écriture subtile, elle approche la secrète texture de nos névroses, mettant au jour une véritable érotique du sacrifice. A la terreur d'être au monde, la philosophe et psychanalyste répond par la douceur. Radicale, insubordonnée, révolutionnaire, "la femme sacrificielle, c'est celle qui s'avance jusqu'au bord du territoire qui départage les vivants et les morts".