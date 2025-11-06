Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La femme et le sacrifice

Anne Dufourmantelle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On a sacrifié les femmes au nom d'à peu près tout - morale, religion, politique, amour, maternité... Malgré les discours d'émancipation persistent féminicides, viols, harcèlements, sévices conjugaux, interdits et humiliations. Le destin de la féminité en Occident serait-il d'être sacrificiel ? Témoins les grandes héroïnes, toutes plus fascinantes les unes que les autres : Iphigénie, Hélène, Penthésilée, Médée, Iseut ou même Jeanne d'Arc... Dans quelle mesure leur influence modèle-t-elle notre inconscient ? Dans cet essai de mythologie quotidienne, Anne Dufourmantelle interroge les destins spectaculaires de ces héroïnes en les confrontant à ceux, parfois tragiques, des soeurs, des voisines, des exilées, des femmes que l'on croise tous les jours dans leurs vies anonymes... D'une écriture subtile, elle approche la secrète texture de nos névroses, mettant au jour une véritable érotique du sacrifice. A la terreur d'être au monde, la philosophe et psychanalyste répond par la douceur. Radicale, insubordonnée, révolutionnaire, "la femme sacrificielle, c'est celle qui s'avance jusqu'au bord du territoire qui départage les vivants et les morts".

Par Anne Dufourmantelle
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Anne Dufourmantelle

Editeur

Editions Gallimard

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La femme et le sacrifice par Anne Dufourmantelle

Commenter ce livre

 

La femme et le sacrifice

Anne Dufourmantelle

Paru le 13/11/2025

336 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073098825
9782073098825
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.