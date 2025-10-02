Bonsoir les bébés animaux

Accompagnez votre bébé vers le pays des rêves avec cette tendre histoire du soir où les animaux de la forêt préparent leurs petits au dodo. L'histoire : C'est l'heure d'aller au lit dans la forêt. Papa ours lave son ourson de la tête aux pieds. On va se coucher ! Maman renard prépare une place bien au chaud pour son renardeau. Au dodo ! Maman chat fredonne une chanson pour son chaton. Fais de beaux rêves ! Papa rouge-gorge berce son petit dans le nid. Chut, plus de bruit... Maman et papa lapin font à leur bébé un gros câlin. A demain ! Maintenant, tout est calme dans la forêt. Bonne nuit les bébés animaux ! Un album essentiel pour instaurer une routine du soir serein et transformer le moment du coucher en un instant de complicité et de tendresse partagée. Un livre d'éveil idéal pour les bébés dès 6 mois