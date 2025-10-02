Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Bonsoir les bébés animaux

Emiri Hayashi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Accompagnez votre bébé vers le pays des rêves avec cette tendre histoire du soir où les animaux de la forêt préparent leurs petits au dodo. L'histoire : C'est l'heure d'aller au lit dans la forêt. Papa ours lave son ourson de la tête aux pieds. On va se coucher ! Maman renard prépare une place bien au chaud pour son renardeau. Au dodo ! Maman chat fredonne une chanson pour son chaton. Fais de beaux rêves ! Papa rouge-gorge berce son petit dans le nid. Chut, plus de bruit... Maman et papa lapin font à leur bébé un gros câlin. A demain ! Maintenant, tout est calme dans la forêt. Bonne nuit les bébés animaux ! Un album essentiel pour instaurer une routine du soir serein et transformer le moment du coucher en un instant de complicité et de tendresse partagée. Un livre d'éveil idéal pour les bébés dès 6 mois

Par Emiri Hayashi
Chez Nathan

|

Auteur

Emiri Hayashi

Editeur

Nathan

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bonsoir les bébés animaux par Emiri Hayashi

Commenter ce livre

 

Bonsoir les bébés animaux

Emiri Hayashi

Paru le 02/10/2025

12 pages

Nathan

13,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095044510
9782095044510
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.