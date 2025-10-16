La sourcière de Dieu

A travers l'histoire d'une jeune fille vivant au XVII°s dans le Dauphiné, vivant comme une sauvageonne et recevant l'enseignement d'une vieille femme, sourcière, qui lui apprend à voir et à reconnaitre le sacré partout dans la nature, amenée à vivre plusieurs années dans un couvent, avant de devenir elle-aussi une " initiée ", guérissant ses prochains par les plantes et venant à prophétiser, ce qui lui vaut d'être accusée de sorcellerie, voici un beau roman historique au coeur d'une époque cruelle pour les femmes, qui est aussi un texte de réflexion sur le respect de la nature par une démarche intérieure de conversion. Ce siècle voit le début d'un basculement du monde avec un désenchantement de la société, préparant une société moderne maltraitant la nature et projetant l'homme loin de ses racines. Ainsi, Justine et son ami Gervais, amour d'enfance devenu prêtre, nous questionnent avec douceur sur notre relation au monde, une écologie nouvelle, plus intérieure que matérialiste.