Joyeux Noël !

Mélisande Luthringer, Camille Moreau

ActuaLitté
Accompagnez votre enfant dans la découverte des traditions de Noêl dans ce livre documentaire qui répond à toutes leurs questions. A travers les illustrations colorées et vivantes, votre enfant découvrira pourquoi on décore le sapin, d'où vient le calendrier de l'Avent, où habite le Père Noël et bien d'autres questions essentielles pour tout savoir sur cette fête pleine de magie. Avec des mots légendés pour découvrir tout le vocabulaire et un jeu de cherche et trouve pour s'amuser et observer. Un livre parfait pour découvrir les traditions et plonger dans la magie de Noël !

Mélisande Luthringer, Camille Moreau
Nathan

|

Auteur

Mélisande Luthringer, Camille Moreau

Editeur

Nathan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Joyeux Noël !

Mélisande Luthringer, Camille Moreau

Paru le 02/10/2025

18 pages

Nathan

5,95 €

9782095028923
