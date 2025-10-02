Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Le vent se lève

Timothée de Fombelle, François Place

ActuaLitté
1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre.

Par Timothée de Fombelle, François Place
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Timothée de Fombelle, François Place

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans, témoignages & Co

Le vent se lève

Timothée de Fombelle

Paru le 02/10/2025

464 pages

Editions Gallimard

9,80 €

ActuaLitté
9782075229999
© Notice établie par ORB
