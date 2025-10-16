Inscription
Best of Watches

A préciser, Florentin

ActuaLitté
Des marques mythiques, des mécaniques envoutantes aux prix stratosphérique, s que les collectionneurs s'arrachent : Rolex, Vacheron-Constantin, Patek-Philippe, Bréguet, Blanpain, A Lange & Söhne, Richard Mille, Audemar-Piguet... Des créations iconiques aux fascinantes complications magistralement dévoilées format XL pour mieux en percer le mystères et les rouages. Un panorama du meilleur de la production mondiale des 30 dernières années + quelques modèles intemporels. Une somme aux photos somptueuses qui place spectaculairement en scène les seuls bijoux que portent les hommes. Plus qu'un garde-temps, une montre incarne l'identité de celui qui la porte. Ce livre en est la quintessence.

Par A préciser, Florentin
Chez Florentin

|

Auteur

A préciser, Florentin

Editeur

Florentin

Genre

Bijouterie, horlogerie

Best of Watches

A préciser, Florentin

Paru le 06/11/2025

300 pages

Florentin

100,00 €

ActuaLitté
9782487507098
